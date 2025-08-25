Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
В Мончегорске на площадке ПАО «Норникель» состоялся пуск новой высокотехнологичной системы газоочистки

Это важный проект в реализации экологической стратегии компании и вклад в улучшение качества воздуха в регионе. Инвестиции в его реализацию составили 6,9 млрд рублей. Проект является одним из 180 мероприятий комплексной экологической программы «Норникеля» на Кольском полуострове, общий объём финансирования которой до 2031 года превысит 71,7 млрд рублей.

«Экологическое благополучие жителей – абсолютный приоритет для нашего региона. Реализация таких высокотехнологичных проектов, как новая система газоочистки в Мончегорске, наглядно демонстрирует, как эффективное партнёрство власти и ответственного бизнеса приводит к конкретным результатам. Это важнейший вклад в здоровье людей и будущее Кольского Заполярья» – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который принимал участие в мероприятии.

Ключевая задача системы – снизить выбросы диоксида серы (SO2) от печей кипящего слоя рафинировочного цеха. Ожидается, что проект позволит сократить эмиссию SO2 почти на тысячу тонн в год. Это значительное достижение на фоне уже проделанной работы: если в 1990-е годы выбросы SO2 Кольской ГМК достигали почти 500 тысяч тонн, то к 2015 году они были снижены до 155,1 тысячи тонн, а по итогам 2024 года, благодаря реализации Серной программы на Кольских промышленных площадках, составили 12,4 тысячи тонн.

Проект осуществили с опорой на отечественные технологические решения: доля российского оборудования в новой системе достигает 98%. К его созданию приступили в конце 2022 года: за это время на территории возвели здание, в нём установили четыре современных четырёхпольных электрофильтра российского производства.

«Ввод этой системы газоочистки – важный проект для экологической стратегии Кольской площадки. Над его реализацией трудились несколько лет, были направлены значительные инвестиции. Это не просто модернизация, это качественный скачок в очистке отходящих газов, который позволит нам достичь новых минимальных значений по выбросам диоксида серы, продолжая курс на снижение воздействия на окружающую среду», – прокомментировал вице-президент «Норникеля» по промышленной безопасности, охране труда и экологии Станислав Селезнев.

По словам представителей компании, помимо основного экологического эффекта, новая система принесёт и экономический результат. Она позволит ежегодно дополнительно возвращать в производство цветные металлы. Кроме того, значительно улучшится качество выпускаемой серной кислоты.

Работа «Норникеля» по повышению экологической безопасности на Кольской площадке – комплексная. В июле этого года компания уже ввела в Мончегорске современную систему мониторинга качества воздуха в режиме онлайн, данные которой доступны жителям.

«Этот масштабный проект реализован с опорой на российские технологические решения. Отмечу, что все наши крупнейшие инвестиционные проекты, направленные на повышение экологической эффективности, импортозамещение и развитие региона, осуществляются при поддержке правительства Мурманской области и в конструктивном взаимодействии с федеральными министерствами и ведомствами», – прокомментировал первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552239/#&gid=1&pid=31

