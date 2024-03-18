В Мончегорске на склоне горы Нюдуайвенч с 9 по 13 марта проводились всероссийские соревнования «Приз Валерия Цыганова»

Данные соревнования, зародившиеся в 1989 году, провели в городе металлургов в 35 раз.

За медали всероссийских соревнований боролись спортсмены из Алтайского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманской, Ленинградской, Московской, Кемеровской, Ивановской, Нижегородской и Самарской областей, Республики Карелия, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Беларусь. В дисциплинах слалом и слалом-гигант участвовали спортсмены в возрасте 12-13 лет.

Награды лучшим горнолыжникам вручал Валерий Цыганов, воспитанник мончегорской горнолыжной школы – многократный чемпион СССР, первый советский горнолыжник, выигравший этап Кубка мира в 1981 году, участник Олимпийских игр 1980 и 1984 годов. Сегодня он – вице-президент, исполнительный директор Российской Федерации горнолыжного спорта.

В командном зачёте победу одержали спортсмены из Москвы. На втором месте Ленинградская область, на третьем месте – Московская. Команда Мурманской области заняла четвёртое место.

Из заполярных спортсменов Арина Думцева стала обладательницей серебряной медали в комбинации. Александр Гурьев завоевал «бронзу» в слалом-гиганте.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ранее в Полярных Зорях в рамках всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Приз филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская Атомная станция», в которых состязались девушки и юноши в возрасте 14-15 лет команда Мурманской области стала победителем.

Фото: https://gov-murman.ru