В Мончегорске на средства гранта «Губернаторский старт» созданы новые точки притяжения для горожан и туристов

В Мончегорске состоялось торжественное открытие трех новых проектов, реализованных на средства гранта «Губернаторский старт»: всесезонного фуд-пространства, кафе-пельменной и современного информационного центра с кофейней, что знаменует собой важный шаг в развитии городской инфраструктуры и деловой активности.

Жители и гости города получили новые комфортные пространства для отдыха, открытие объектов способствовало созданию дополнительных рабочих мест и оживлению предпринимательской активности, а развитие таких форматов, как информационный центр с кофейней, не только повышает туристическую привлекательность Мончегорска, но и открывает новые возможности для культурного обмена.

Грантовые средства были направлены на приобретение оборудования, возведение модульной конструкции и проведение рекламной кампании. Это позволило реализовать проекты на высоком уровне и обеспечить их успешное функционирование.

«Три новых перспективных проекта, появившихся в Мончегорске благодаря губернаторскому гранту «Губернаторский старт», не только преображают облик города, но и создают новые возможности для его развития. Эти инициативы — яркий пример того, как поддержка региональных предпринимателей может привести к реальным изменениям в городской среде. Уверена, что новые пространства станут точками притяжения для жителей и гостей города, а их развитие будет способствовать формированию уникального облика Мончегорска как современного, комфортного города с богатой культурной жизнью», — отметила и.о. начальника управления развития и поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Гретта Жильцова.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конкурс грантов «Губернаторский старт» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и предполагает оказание финансовой поддержки на запуск и развитие новых бизнес-проектов в Мурманской области. За шесть лет такую поддержку получили более 190 предпринимателей на сумму порядка 232 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555478/#&gid=1&pid=2