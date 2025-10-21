Суши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три разаВ Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая отцам Героев России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.25 11:00

В Мончегорске на средства гранта «Губернаторский старт» созданы новые точки притяжения для горожан и туристов

В Мончегорске состоялось торжественное открытие трех новых проектов, реализованных на средства гранта «Губернаторский старт»: всесезонного фуд-пространства, кафе-пельменной и современного информационного центра с кофейней, что знаменует собой важный шаг в развитии городской инфраструктуры и деловой активности.

Жители и гости города получили новые комфортные пространства для отдыха, открытие объектов способствовало созданию дополнительных рабочих мест и оживлению предпринимательской активности, а развитие таких форматов, как информационный центр с кофейней, не только повышает туристическую привлекательность Мончегорска, но и открывает новые возможности для культурного обмена.

Грантовые средства были направлены на приобретение оборудования, возведение модульной конструкции и проведение рекламной кампании. Это позволило реализовать проекты на высоком уровне и обеспечить их успешное функционирование.

«Три новых перспективных проекта, появившихся в Мончегорске благодаря губернаторскому гранту «Губернаторский старт», не только преображают облик города, но и создают новые возможности для его развития. Эти инициативы — яркий пример того, как поддержка региональных предпринимателей может привести к реальным изменениям в городской среде. Уверена, что новые пространства станут точками притяжения для жителей и гостей города, а их развитие будет способствовать формированию уникального облика Мончегорска как современного, комфортного города с богатой культурной жизнью», — отметила и.о. начальника управления развития и поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Гретта Жильцова.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конкурс грантов «Губернаторский старт» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и предполагает оказание финансовой поддержки на запуск и развитие новых бизнес-проектов в Мурманской области. За шесть лет такую поддержку получили более 190 предпринимателей на сумму порядка 232 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555478/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовую помощь родителям оказывают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»