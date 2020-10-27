В Мончегорске начала работу городская школа волонтёров

Отдел культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска организовал городскую школу волонтёров «ШАГИ». Идея обучения молодёжи добровольческой деятельности возникла у организаторов в ходе первого муниципального форума «Я – доброволец!» в 2019 году.

Первое занятие начинающих волонтёров состоялось уже 23 октября, на нем обсудили страхи, возникающие в процессе работы и борьбу с ними. Следующая лекция запланирована на 28 октября и будет посвящена волонтёрским организациям. Кроме того, в рамках курса участники познакомятся с правовыми основами добровольческой деятельности, видами мотивации и профилактикой выгорания. В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями обучение проходит в онлайн-формате.

Следующий шаг – обучение фото- и видеосъёмке, работе с графическими редакторами и созданию постов в социальных сетях. Преподавателем станет мурманский фотограф Мария Махинина.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в завершение пройдёт курс «Основы организации мероприятий: от идеи к реализации». Занятия будет проводить Денис Припольцев – заместитель директора областного молодёжного центра Воронежской области и председатель воронежского регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».