В Мончегорске начнётся комплексная уборка мусорных свалок после обращений северян в соцсетях

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1018 обращений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 654. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

В блоке «Благоустройство» северяне задавали вопросы по текущему состоянию придомовых и общественных территорий.

«Отдельного внимания заслуживает сообщение о нерабочем фонаре около ДК «Моряков». По информации мурманчан фонарь не работает с ноября 2022 года. Предлагаем городской администрации рассмотреть возможность решения данного вопроса до наступления темного сезона», — отметил Дмитрий Каменский.

Вопросы в блоке «ЖКХ» в основном касались отключения горячего водоснабжения.

Большинство сообщений в блоке «Дороги» касалось вопросов, связанных с необходимостью ремонта некоторых участков муниципальных дорог и проездов.

Также на минувшей неделе Центром зафиксировано 90 сообщений о неубранном мусоре и несанкционированных свалках. Чаще всего таких жалобы приходят из Мурманска, Мончегорска и Кировска.

24 мая жительница Мончегорска сообщила в группе регоператора о мусорных мешках и покрышках, которые продолжительное время лежат на проспекте Металлургов, 31а. Шины должны были вывезти до конца июня, однако в конце месяца северянку уведомили, что сейчас только ведется заключение контракта на вывоз, а опасные отходы уберут до конца лета.

Как пояснил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков в ходе оперативного совещания, в июне в муниципалитет проведена корректировка бюджета, и в скором времени начнутся работы по уборке несанкционированных свалок.

«Прошу разобраться со свалками в Мончегорске и неработающим освящением в Мурманске. Также напомню, что нужно своевременно подходить к решению проблем, о которых сообщают наши граждане», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru