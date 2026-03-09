В Мончегорске наградили лауреатов и победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года России-2026»

Главными победителями конкурса стали два ярких представителя педагогического искусства. По итогам конкурсного отбора лучшим учителем признана Алёна Витковская, преподаватель географии СОШ №10 имени дважды героя Советского союза Б.Ф. Сафонова. Лучшим воспитателем стала Алина Ключарёва, воспитатель детского сада №9.

Все участники получили искреннюю благодарность и поздравления от главы города Мончегорска Андрея Рудакова и председателя Совета депутатов Ольги Островецкой. Они подчеркнули важность труда каждого, отметив вклад профессионалов в развитие образовательных стандартов и воспитание подрастающего поколения.

Кроме того, за многолетний добросовестный труд в системе образования, профессионализм и в связи с Международным женским днём 8 Марта, педагогов отметили почётными грамотами и благодарственными письмами. Также Почётной грамотой Мурманской областной Думы удостоилась Марина Кочерга, начальник отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Мончегорска.

Лауреатов конкурса наградили дипломами управления образования администрации и вручили подарки от спонсоров конкурса. Для всех гостей праздника коллективы «Поляриса» подготовили творческие номера, подарив каждому присутствующему ощущение тепла и вдохновения.

Напомним, муниципальный этап 2026 года – юбилейный. Впервые он состоялся в 1996 году, став важной частью жизни педагогического сообщества города. С тех пор многие талантливые педагоги продемонстрировали свою страсть к профессии, высокий уровень профессионализма и любовь к своему делу.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/538789/#&gid=1&pid=1