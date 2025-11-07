УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯСПОРТИВНЫЕ КУБКИ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.25 11:00

В Мончегорске наибольший спрос на специалистов отмечен в образовании, деятельности в области культуры и спорта

За январь-октябрь 2025 года в Мончегорский кадровый центр поступило 2696 заявлений о предоставлении мер государственной поддержки в сфере занятости населения, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 1187 человек. Признано в установленном порядке безработными 623 человека.

По данным кадрового центра, по состоянию на 1 ноября 2025 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,47%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоят 206 человек, в том числе 116 безработных граждан. Получают пособие по безработице 98 человек.

За январь-октябрь текущего года в службу занятости города металлургов предприятиями и организациями было заявлено 4311 вакансий. На 1 ноября 2025 года Мончегорский кадровый центр располагает сведениями о наличии 685 вакантных мест. Коэффициент напряженности (нагрузка на 1 вакансию) - 0,25.

Доля вакансий с заработной платой выше 80 тысяч рублей в городе Мончегорске составляет 19,3%.

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сферах – образование, деятельность в области культуры и спорта, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, обеспечение электрической энергией, газом и паром, торговля оптовая и розничная.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - младшая медицинская сестра по уходу за больными, аппаратчик-гидрометаллург, электрогазосварщик, монтажник технологических трубопроводов, электролизник водных растворов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавец продовольственных товаров, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дорожный рабочий, водитель автомобиля, машинист крана (крановщик), охранник; специалисты (служащие) - кассир, врач, воспитатель, юрисконсульт, медицинская сестра, инженер, педагог-психолог, учитель, бухгалтер, преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), администратор зала, государственный инспектор.

На учёте в качестве безработных больше всего числятся продавцы (продавцы-кассиры), сторож (вахтёр), подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, дорожный рабочий, воспитатель, повар, уборщик территорий, рабочий по благоустройству населенных пунктов. Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием поиске работы, составляет 35,3%.

С начала года кадровым центром трудоустроены 569 человек, или 47,9% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Трудоустроены 858 несовершеннолетних гражданин, граждан с инвалидностью 48 человек.

Средний период трудоустройства составил 36 дней. Средний период безработицы 55 дней.

В январе–октябре 2025 года на профессиональное обучение направлены 23 безработных северянина.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл традиционный «коммунальный час»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»