В Мончегорске наибольший спрос на специалистов отмечен в образовании, деятельности в области культуры и спорта

За январь-октябрь 2025 года в Мончегорский кадровый центр поступило 2696 заявлений о предоставлении мер государственной поддержки в сфере занятости населения, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 1187 человек. Признано в установленном порядке безработными 623 человека.

По данным кадрового центра, по состоянию на 1 ноября 2025 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,47%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоят 206 человек, в том числе 116 безработных граждан. Получают пособие по безработице 98 человек.

За январь-октябрь текущего года в службу занятости города металлургов предприятиями и организациями было заявлено 4311 вакансий. На 1 ноября 2025 года Мончегорский кадровый центр располагает сведениями о наличии 685 вакантных мест. Коэффициент напряженности (нагрузка на 1 вакансию) - 0,25.

Доля вакансий с заработной платой выше 80 тысяч рублей в городе Мончегорске составляет 19,3%.

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сферах – образование, деятельность в области культуры и спорта, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, обеспечение электрической энергией, газом и паром, торговля оптовая и розничная.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - младшая медицинская сестра по уходу за больными, аппаратчик-гидрометаллург, электрогазосварщик, монтажник технологических трубопроводов, электролизник водных растворов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавец продовольственных товаров, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дорожный рабочий, водитель автомобиля, машинист крана (крановщик), охранник; специалисты (служащие) - кассир, врач, воспитатель, юрисконсульт, медицинская сестра, инженер, педагог-психолог, учитель, бухгалтер, преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), администратор зала, государственный инспектор.

На учёте в качестве безработных больше всего числятся продавцы (продавцы-кассиры), сторож (вахтёр), подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, дорожный рабочий, воспитатель, повар, уборщик территорий, рабочий по благоустройству населенных пунктов. Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием поиске работы, составляет 35,3%.

С начала года кадровым центром трудоустроены 569 человек, или 47,9% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Трудоустроены 858 несовершеннолетних гражданин, граждан с инвалидностью 48 человек.

Средний период трудоустройства составил 36 дней. Средний период безработицы 55 дней.

В январе–октябре 2025 года на профессиональное обучение направлены 23 безработных северянина.