В Мончегорске неизвестные вандалы оставили свой «след» в парке имени С. Бровцева

В центральном парке имени С. Бровцева Мончегорска, излюбленном месте отдыха и силы горожан, разломали скамейки на дорожке от спортивной площадки до Поэтической табуретки.

Случайно сотворить подобное весьма тяжело: деревянные перекладины были хорошо прикручены болтами к бетонному корпусу. Так чем же не понравились эти скамейки горожанам? На данный вопрос у администрации, к сожалению, ответа нет….

Скамейки в парке были установлены не просто так, а для удобства и комфорта отдыхающих здесь мончегорцев.

Помните, если вас не поймали за руку на месте, это не означает, что вы избежите наказания. Совесть – первый наш зритель и главный судья, пишет пресс-секретарь администрации Мончегорска.