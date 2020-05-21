В Мончегорске ни одной из управляющих компаний возложенные на них законом функции по содержанию жилищного фонда, а также мероприятия по дезинфекции не исполняются надлежащим образом

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения управляющими компаниями требований закона к содержанию многоквартирных домов.

В ходе проверки произведен осмотр более 20 многоквартирных домов, обслуживаемых различными управляющими организациями города на предмет качества уборки и содержания подъездов и территорий, проведения дезинфекции, своевременного ремонта общего имущества, функционирования уличного освещения, выполнения иных требований в области благоустройства.

Как показала проверка, ни одной из управляющих компаний возложенные на них законом функции по содержанию жилищного фонда, а также мероприятия по дезинфекции не исполняются надлежащим образом.

Выявлены многочисленные факты некачественной уборки подъездов и территорий, ненадлежащего состояния фасадов зданий, неисправности уличного освещения и иных нарушений.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении виновных лиц всех управляющих компаний на территории города возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», предусматривающей наказание для должностных лиц в виде штрафа до 20 тысяч рублей.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях находится на контроле прокуратуры города.