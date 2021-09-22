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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.21 10:15

В Мончегорске, Никеле и Заполярном состоятся торжественные открытия масштабных граффити, созданных по эскизам победителей конкурса «Добавь городу красок»

В 2021 году в Мурманской области состоялся ежегодный художественный конкурс «Добавь городу красок». Он проводится «Норникелем» с 2014 года. Концепция конкурса позволяет вовлечь жителей в процесс улучшения и украшения собственных городов. Целью проекта является раскрытие и поддержка творческого потенциала населения, формирование уникального городского стиля, улучшение внешнего облика городов.

В рамках конкурса жители Мончегорска, Никеля и Заполярного создали рисунки на темы «Эко-Арт», «Образ эко-будущего» и «Акварель севера». Работы принимались в двух категориях: «рисунок» (4-6 и 7-9 лет) и «граффити» (10-17 и 18-35 лет).

Как сообщает Андрей Соловьев, координатор конкурса (Кольская ГМК), для участников конкурса «Добавь городу красок» и всех желающих были организованы мастер-классы по граффити, которые провели приглашенные стрит-арт-художники: Саша Афикс, Артём Икона, Артём Кови, Денис Денди, Антон Аист (Санкт-Петербург), Илья Воронцов (Хабаровск) и Сергей Лотцан (Москва).

Победители конкурса в младших возрастных группах получили памятные подарки, а для старших участников организована экскурсионно-познавательная поездка в Калининград.

Среди победителей в категории «граффити» жюри выбрали 3 работы, которые были перенесены профессиональной командой художников «Раскрасим всё» на фасады домов: г. Мончегорск, эскиз на тему «Эко-Арт», автор Екатерина Еремеева, 21 год; г. Заполярный, эскиз на тему «Образ эко-будущего», автор Емельянова Анастасия, 29 лет; пос. Никель, эскиз на тему «Образ эко-будущего», автор Цебрик Екатерина, 34 года.

В сентябре в Мончегорске, Никеле и Заполярном состоятся торжественные открытия масштабных граффити, созданных по эскизам победителей конкурса: в Мончегорске 24 сентября в 18.00  - дом № 28 корп.1 по Ленинградской набережной; в Заполярном 25 сентября в 12.00  - дом №6а по улице Космонавтов и в пос. Никель 26 сентября в 12.00 около дома №1 по улице Победы.

На церемониях выступит музыкальная группа «NAVEKA», слова поздравления скажут организаторы конкурса и представители государственной власти.

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