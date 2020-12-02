В Мончегорске «Норникель» реализует экологические проекты

В Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») началась реализация проектов, направленных на снижение выбросов и улучшение экологической обстановки на Мончегорской промплощадке.

Один из проектов — техническое перевооружение 4-й технологической системы сернокислотного отделения (СКО) рафинировочного цеха, которая была выведена из эксплуатации в 2000 году. Решение о возвращении её в производственный цикл связано с намерением компании снизить выбросы в отходящих газах.

- Проект в первую очередь для компании важен тем, что он решает экологические проблемы и снижает вредные выбросы. Благодаря новой системе СКО мы планируем более чем на 400 тонн в год снизить выбросы серосодержащих газов, - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер Кольской ГМК Максим Рябушкин. - Вторым немаловажным моментом является повышение надёжности и эффективности работы оборудования сернокислотного отделения, потому что новая система является более совершенной и надёжной, с высоким уровнем автоматизации и с повышенной производительностью, позволяя заменить одновременно две существующие системы меньшей мощности, с более высоким качеством очистки газов.

Техническое перевооружение предполагает увеличение проектной мощности системы по переработке сернистого газа до 75 тысяч н.м³/час. Здесь установят современное оборудование (промывные и сушильные башни, теплообменники, электронагреватели газов, моногидратный абсорбер, контактный аппарат, насосные установки, электроподстанции, вентиляция и др.), при этом часть металлических трубопроводов, газоходов и сборников кислоты заменят на новые, изготовленные из кислотостойких долговечных полимерных материалов.

С целью сокращения выбросов предусмотрен монтаж общей фильтрационной системы для улавливания тумана и аэрозолей серной кислоты для всех технологических систем сернокислотного отделения перед сбросом газов на дымовую трубу. Этот проект стоимостью более 7,8 млрд рублей, планируется реализовать в 2023 году.

В эти же сроки (2023г.) компания планирует завершить замену электрофильтров очистки технологических газов печей кипящего слоя рафинировочного цеха.

Для реализации этого проекта на территории цеха будет построено новое здание газоочистки, где установят 4 четырёхпольных электрофильтра, вспомогательное оборудование и автоматизированную систему управления технологическим процессом. В отличие от используемых сейчас трехпольных электрофильтров, новые отличаются более высокой степенью очистки серосодержащих газов печей КС от пыли, что позволит снизить пылевую нагрузку на сернокислотное отделение и увеличить его надежность.

Одновременная реализация двух взаимосвязанных проектов повысит эффективность работы сернокислотного производства Кольской ГМК и снизит выбросы в атмосферу.