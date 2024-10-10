В Мончегорске определили лучших на соревнованиях по северной ходьбе «Imandra Go»

В Мончегорске на территории городского парка имени С.Е. Бровцева в рамках Всероссийского дня ходьбы прошли соревнования по спортивному туризму «Imandra Go» в дисциплине «северная ходьба».

На старт вышли спортсмены разных возрастов в двух категориях: любители северной ходьбы соревновались на дистанции 1 км, а на уровне ПРО предстояло пройти маршрут длиной 5 км.

Победителями соревнований среди профессионалов стали Анна Посунько (Мурманск, возрастная категория 18-39 лет), Оксана Чарупа (Ковдор, категория 40-59 лет), Наталья Савчук (Кола, категория 60+), Денис Гринев (Ковдор, категория 18-39 лет), Эдмунд Иорх (Ковдор, категория 60+).

«Серебро» на своих дистанциях завоевали Анна Котова (Апатиты), Екатерина Белоусова (Ковдор), Елена Задорожная (Ковдор), Максим Никитин (Мончегорск) и Сергей Згазинский (Мурманск).

Бронзовые награды получили Юлия Орлова (Москва), Ирина Петрунек (Кола), Любовь Белова (Мончегорск) и Сергей Кляузовас (Мончегорск).

Как отмечает региональное Министерство спорта, мероприятие проводится в целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения Мурманской области. Привлечение населения региона всех возрастных категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом; продвижение принципов и ценностей олимпизма; популяризация ходьбы, как наиболее доступного вида двигательной активности, включая северную ходьбу; совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы, в том числе направленных на формирование в обществе положительного образа многодетной семьи, служат главными задачами.

Фото (портал «Визит Имандра»): https://gov-murman.ru/info/news/