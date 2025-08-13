В Мончегорске определили лучших яхтсменов региона

В акватории озера Имандра провели первенство Мурманской области по парусному спорту. Состязались юные яхтсмены на базе водной станции спортивной школы №1 Мончегорска в двух классах яхт: «класс-Оптимист» и «класс-Кадет».

Всего стать частью региональных состязаний решили 23 спортсмена из Мурманска и Мончегорска.

По итогам соревнований победителем в классе «Кадет» стал экипаж в составе Василия Флоринского и Тимура Кованского. На втором месте Никита Клычков и Владислав Бороуля. Бронзовые призёры – Екатерина Яковлева и Денис Луньков.

В классе «Оптимист» среди юношей лучший результат показал Денис Луньков. В призёрах Никита Клычков и Святослав Коваленко. Среди девушек «золото» завоевала Екатерина Яковлева. «Серебро» взяла Таисия Артамонова, «бронзу» – Маргарита Римейките.

«Оптимист» – это гоночный одноместный швертбот, имеет международный статус и предназначен для начального обучения и соревнований детей в возрасте от 7 до 15 лет. В 1957 году международный союз парусного спорта признал яхту «Кадет» международным классом, что способствовало её популярности и распространению.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Федерация парусного спорта Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/551711/#&gid=1&pid=3