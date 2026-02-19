В Мончегорске определили сильнейших виндсерферов региона

В Мончегорске в акватории озера Имандра провели чемпионат и первенство Мурманской области по парусному спорту. В соревнованиях приняли участие порядка 30 спортсменов из Мурманска и Мончегорска. Им предстояло определить лучших в классе «зимний виндсерфинг».

В чемпионате победу одержали Артём Трофименко и Екатерина Яковлева. Серебряную медаль завоевали Александр Трофименко и Алина Виноградова. Бронзовым призёром стал Даниил Морозов.

Победителями первенства, каждый в своей возрастной категории, стали Тимофей Точилов, Денис Луньков, Маргарита Римейките. На втором месте Василий Флоринский, Денис Ежов, Екатерина Яковлева. На третьем – Евгений Матинин, Петр Флоринский, Таисия Артамонова.

Фото (Денис ПЛОТНИКОВ): https://gov-murman.ru/info/news/562581/#&gid=1&pid=1