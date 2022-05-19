В Мончегорске открылась III специализированная выставка «Металлургия. Горное дело. Мончегорск – 2022. Технологии. Оборудование. Спецтехника»

Она будет проходить с 18 по 20 мая. В рамках деловой программы мероприятия будут рассмотрены государственные приоритеты развития металлургии цветных металлов, стратегии и проекты в области экологии, а также будут подняты актуальные вопросы импортозамещения.

Организаторами выставки являются компании «Квадра Лоджик» и АО «Кольская ГМК». Среди участников – представители горно-металлургической, химической промышленностей, обогатительного производства, производители оборудования, автоматизации производства, лабораторного оборудования, средств защиты и спецодежды.

«В нынешних реалиях санкционного давления как никогда важно организовывать подобные встречи, ведь рассчитывать на зарубежные поставки становится все сложнее, а производственные мощности не должны простаивать из-за временного дефицита тех или иных материально-технических средств. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет стереть все барьеры в коммуникации, позволит получить новые контакты и выстроить новые производственные цепочки для продолжения беспрерывной работы предприятий в любых, даже самых сложных условиях», – отметил начальник управления инвестиционной политики и развития промышленности Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко, принявший участие в торжественном открытии выставки.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в первый день мероприятия состоялось пленарное заседание, в рамках которого были представлены перспективы развития и модернизации АО «Кольская ГМК», а также стратегия предприятия в области экологии.

После пленарного заседания для участников была организована выездная ознакомительная экскурсия на АО «Кольская ГМК», где было показано никелевое и кобальтовое производство.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/