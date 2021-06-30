В Мончегорске открылась выставка из фондов Областного краеведческого музея о строительстве железной дороги на Мурмане

В Музее истории Мончегорска открылась временная выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея «История Мурманской железной дороги».

Вопрос о строительстве железной дороги на Мурмане поднимался неоднократно, но не сдвинулся с места, пока не грянула Первая мировая война и дорога к Баренцеву морю стала жизненно необходимой.

На фотовыставке будет представлена эволюция главного сухопутного транспортного пути в Мурманскую область с момента начала строительства и до наших дней.

Выставка будет открыта для посещений до 5 августа.