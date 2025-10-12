В Мончегорске открыли семейную площадку «Расти в радости»

8 октября начальник Мончегорского кадрового центра Наталья Позняк стала участницей мероприятия, организованного ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» и посвящённого открытию семейной площадки «Расти в радости» проекта «Семейное пространство «На активной волне» - победителя конкурса социальных проектов благотворительного фонда «ВТБ-страна».

Мончегорский кадровый центр в реализации данного проекта стал партнёром. За плодотворное сотрудничество и успешную реализацию мероприятий, направленных на поддержку семей в рамках данного проекта команда Мончегорского кадрового центра была отмечена благодарственным письмом.

Как сообщает vk.com/wall, реализация проекта была в течение года с октября 2024 по сентябрь 2025 года и результатом проекта стало открытие нового семейного пространства в Мончегорском комплексном центре социального обслуживания населения - семейная площадка «Расти в радости».

Проект направлен на укрепление института семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактику социального сиротства путем развития социальной активности, повышения психологической устойчивости и семейных ценностей. Все задачи проекта успешно выполнены, от детей получены теплые отзывы.

В своём выступлении Наталья Позняк подчеркнула: «Команда КЦСОН разрабатывает и реализует замечательные проекты в социальной сфере на территории Мончегорска, пришло время и нам стать разработчиками нового инновационного проекта для эффективной занятости молодежи и граждан слабозащищенных категорий».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532239/#&gid=1&pid=1