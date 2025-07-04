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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 15:30

В Мончегорске открылся новый центр обслуживания клиентов мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта»

В городе металлургов состоялось открытие нового 19-го центра обслуживания клиентов филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск. Современный офис расположился по адресу: улица Металлургов, 7.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор АО «Росатом Энергосбыт», заместитель генерального директора – директор филиала, представители администрации города, регионального правительства и Кольской ГМК.

Напомним, что в 2025 году филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск расширил границы деятельности в качестве гарантирующего поставщика, и с 1 февраля на обслуживание к АО «Росатом Энергосбыт» в лице мурманского филиал перешли город Мончегорск, а также территории города Заполярный и посёлка Никель. Общее количество клиентов на этой территории составляет более 25 тысяч физических лиц и 600 юридических.

«Открытие нового современного офиса – это результат нашей ежедневной работы для людей и вместе с людьми. Неутомимая энергия, профессионализм и искренняя забота о каждом клиенте превращают наши принципы эффективности и надежности в реальный комфорт для жителей Мончегорска и Печенгского района. Мы видим в наших клиентах не просто потребителей, а партнёров и соседей, чьё доверие и благополучие – главный приоритет для работы компании», – отметил генеральный директор АО «Росатом Энергосбыт» Алексей Горчаков.

В новом центре обслуживания организована упрощённая система навигации, предусмотрены отдельные зоны обслуживания для физических и юридических лиц. Просторная зона ожидания оборудована детским уголком и информационным стендам, позволяющими детально изучить предлагаемые компанией услуги и сервисы.

«Создание таких центров обслуживания необходимо. Сегодня мы активно переходим на цифровые технологии, и это верный путь. Уже в этом году совместно с компанией запущен пилотный проект по установке умных счётчиков электроэнергии, который обеспечит чёткий и полноценный контроль. Но важно понимать: даже самые современные решения не заменят личного общения, столь важного для людей», - подчеркнул глава г. Мончегорска Андрей Рудаков.

Новый центр обслуживания продолжит без комиссии принимать платежи за электроэнергию, обращение с твёрдыми коммунальными отходами и взносы за капремонт. Также через зону самообслуживания в офисе можно передать показания счётчиков, подключить цифровые сервисы и приобрести электротовары.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Росатом Энергосбыт».

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