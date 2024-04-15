В Мончегорске отремонтируют дороги благодаря плану «На Севере – жить»

Этим летом в Мончегорске отремонтируют две дороги в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Решение о выделении дополнительных средств на ремонт муниципальных дорог принято губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Масштабные работы пройдут на участке улично-дорожной сети на проспекте Металлургов (от площади Революции до памятника Защитникам Заполярья). В соответствии с техническим заданием, подрядная организация не только заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части, но и отремонтирует ливневый коллектор с заменой трубопроводов. В завершающей стадии работ дорожники нанесут дорожную разметку, которая будет нанесена специальной краской, а на некоторых участках используют холодный пластик со световозвращающими элементами.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – переулка Нагорный – обеспечит безопасный проезд к Мончегорскому детскому дому-интернату. Подрядная организация обновит порядка 3,6 тысячи кв. метров проезжей части, установит бетонные бортовые камни и заменит люки колодцев.

Фото: https://gov-murman.ru