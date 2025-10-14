В Мончегорске первый региональный форум «Звезда профессии» объединил более 350 молодых специалистов

В Мончегорске состоялся первый региональный форум «Звезда профессии», собравший более 350 молодых специалистов крупнейших предприятий и государственных учреждений Мурманской области.

Это площадка для профессионального общения, обмена опытом и развития компетенций работающей молодёжи в сферах промышленности, энергетики, транспорта, телекоммуникаций, финансов, образования и государственного управления. С приветственным словом к участникам обратилась заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«Сегодня важно не просто говорить о поддержке молодёжи, а создавать реальные возможности для роста и развития. Форум «Звезда профессии» показывает, что в регионе много амбициозных, умных и сильных специалистов, готовых развивать Север и строить здесь будущее. При поддержке главы региона и в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» мы меняем саму философию подготовки кадров. Это реальное партнёрство, когда колледжи и предприятия вместе готовят будущих специалистов. И эта работа даёт впечатляющие результаты! В колледжах региона при поддержке индустриальных партнёров создано почти 200 современных лабораторий и мастерских. А Мурманская область уверенно входит в топ-5 регионов России по эффективности реализации проекта «Профессионалитет», — отметила Анна Головина.

Генеральный директор Кольской горно-металлургической компании Роман Шаркий подчеркнул значимость форума для промышленного сектора региона: «Молодые специалисты — это главный ресурс развития любой компании. Поддерживая такие инициативы, мы инвестируем в будущее Мурманской области и всей отрасли».

В рамках форума также выступил представитель Федерального агентства по делам молодёжи — заместитель директора Центра содействия молодым специалистам Дмитрий Дьяков, который отметил высокий уровень вовлечённости участников.

Программа форума включала образовательные и практические блоки, мастер-классы и дискуссионные площадки, направленные на развитие лидерских и профессиональных компетенций. Участники освоили навыки самопрезентации, ораторского мастерства, командного взаимодействия, а также изучили современные технологии, включая искусственный интеллект.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, форум «Звезда профессии» стал важным инструментом укрепления кадрового потенциала и развития молодёжного движения в Мурманской области. Мероприятие реализовано в рамках плана «На Севере — жить!» и соглашения между ПАО «ГМК «Норильский никель» и правительством Мурманской области.

