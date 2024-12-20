В Мончегорске по постановлению прокуратуры оператор связи привлечён к административной ответственности за пропуск вызова с подменного телефонного номера

Прокуратура города Мончегорска провела проверку исполнения законодательства о связи.

Установлено, что в декабре 2023 года один из операторов сотовой связи допустил пропуск в свою сеть соединение вызова из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе.

В результате у местного жителя с банковского счета были похищены денежные средства в размере более 1 млн рублей.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении оператора телефонной связи дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи).

По результатам рассмотрения постановления прокурора организации назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, который оплачен.

По факту кражи, совершенной с банковского счета потерпевшего, следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело.