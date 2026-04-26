В Мончегорске подведены итоги акселератора бизнес-проектов «Норникеля»

Акселератор бизнес-проектов «Норникеля», который был запущен по программе развития социального капитала «Люди территории» в конце января 2026 года, завершён. В Агентстве развития Мончегорска на финальном модуле программы собрались участники и эксперты.

На получение беспроцентного займа сроком на два года от компании претендовали 15 выпускников, которые представляли перед членами жюри собственные бизнес-идеи и те, кто хотел масштабировать уже существующее дело или рефинансировать кредит.

В экспертный совет инвестиционной сессии вошли: директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова, руководитель направления развития благотворительности и корпоративных сообществ «Норникеля» Елена Крючкова, директор департамента реализации корпоративных проектов и благотворительной деятельности Кольской ГМК Анастасия Перфильева, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти Кольской ГМК Максим Иванов , начальник отдела благотворительных программ и корпоративных сообществ Кольской ГМК Татьяна Медведева, директор мурманского Центра управления проектами Ольга Буч и заместитель главы города Мончегорска — начальник управления финансов, инвестиционный уполномоченный города Мончегорска Татьяна Ильина. Также в число экспертов вошли представители мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области», администрации Печенгского округа, Центра социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», Агентства развития Мончегорска и не только.

«Уровень сегодняшних проектов в разы выше, чем было в ходе первого подобного акселератора. Всех заявителей хочется поддержать — на моей памяти первый раз такое. Действительно нет проектов, которые хочется отправить, что называется, в «корзину». С каждым реализованным проектом жизнь на территории становится лучше, комфортнее, проще и веселее», - подчеркнул Максим Иванов.

«Беспроцентный займ, предоставляемый «Норникелем» начинающим и действующим предпринимателям в рамках акселератора, положительно влияет на развитие экономики Мончегорска и всего региона. Все представленные проекты очень интересные и достойные. Особенно понравились социальные проекты: центр слухопротезирования «Вокруг слуха», организация детского бассейна в банно-оздоровительном комплексе «Имандра» и студия 3D-печати. Желаю участникам победы и удачи в развитии собственного дела», - поделилась Татьяна Ильина.

Список предпринимателей, которым выделят беспроцентный заем, опубликуют чуть позже.

