Известный паралимпиец Алексей Талай встречается с молодёжью и детьми, участниками специальной военной операции«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»: в Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы, а в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с раками
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.04.26 12:00

В Мончегорске подведены итоги акселератора бизнес-проектов «Норникеля»

Акселератор бизнес-проектов «Норникеля», который был запущен по программе развития социального капитала «Люди территории» в конце января 2026 года, завершён. В Агентстве развития Мончегорска на финальном модуле программы собрались участники и эксперты.

На получение беспроцентного займа сроком на два года от компании претендовали 15 выпускников, которые представляли перед членами жюри собственные бизнес-идеи и те, кто хотел масштабировать уже существующее дело или рефинансировать кредит.

В экспертный совет инвестиционной сессии вошли: директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова, руководитель направления развития благотворительности и корпоративных сообществ «Норникеля» Елена Крючкова, директор департамента реализации корпоративных проектов и благотворительной деятельности Кольской ГМК Анастасия Перфильева, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти Кольской ГМК Максим Иванов , начальник отдела благотворительных программ и корпоративных сообществ Кольской ГМК Татьяна Медведева, директор мурманского Центра управления проектами Ольга Буч и заместитель главы города Мончегорска — начальник управления финансов, инвестиционный уполномоченный города Мончегорска Татьяна Ильина. Также в число экспертов вошли представители мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области», администрации Печенгского округа, Центра социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», Агентства развития Мончегорска и не только.

«Уровень сегодняшних проектов в разы выше, чем было в ходе первого подобного акселератора. Всех заявителей хочется поддержать — на моей памяти первый раз такое. Действительно нет проектов, которые хочется отправить, что называется, в «корзину». С каждым реализованным проектом жизнь на территории становится лучше, комфортнее, проще и веселее», - подчеркнул Максим Иванов.

«Беспроцентный займ, предоставляемый «Норникелем» начинающим и действующим предпринимателям в рамках акселератора, положительно влияет на развитие экономики Мончегорска и всего региона. Все представленные проекты очень интересные и достойные. Особенно понравились социальные проекты: центр слухопротезирования «Вокруг слуха», организация детского бассейна в банно-оздоровительном комплексе «Имандра» и студия 3D-печати. Желаю участникам победы и удачи в развитии собственного дела», - поделилась Татьяна Ильина.

Список предпринимателей, которым выделят беспроцентный заем, опубликуют чуть позже.

 

 

Фото (Кристина КОНЯХИНА): https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/541146/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:40«Герои подполья». Документальный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять