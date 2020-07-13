В Мончегорске полицейскими раскрыта кража дорогостоящих телефонов из салона связи

В отдел полиции города Мончегорска из салона сотовой связи, расположенного по улице Металлургов, поступило сообщение о краже. Представитель магазина рассказал, что с витрины пропало несколько дорогостоящих смартфонов. Сумма ущерба, нанесённого организации, составила свыше 87 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели видеозапись с камеры наблюдения, где оказался зафиксирован момент хищения. Оперативники установили, что подозреваемый отвлёк продавца, похитил с его рабочего места ключи от витрины с телефонами, после чего открыл витрину в торговом зале и похитил мобильные телефоны. А потом скрылся с места происшествия.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее несудимый 32-летний житель Мончегорска. Полицейские задержали подозреваемого по адресу проживания. Мужчина признался в совершении хищения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, украденные мобильные телефоны злоумышленник успел продать, а вырученные с продажи деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении северянина дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.