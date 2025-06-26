В Мончегорске полным ходом идёт ремонт школы №5

Капитальный ремонт в школе №5 проводится благодаря федеральной программе «Модернизация школьной системы образования», реализации стратегического плана «На Севере – жить!», а также при финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с правительством Мурманской области.

В настоящее время на объекте ежедневно работают около 60 человек. На финишной прямой отделочные работы, монтируются коммуникации: электричество и отопление. Как сообщает администрация муниципалитета, уже полностью выполнена заливка полов, проведена заменена оконных откосов и подоконных досок. Кровля готова на 90%

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/527518/#&gid=1&pid=2