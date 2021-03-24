В Мончегорске получить услуги в электронном виде стало проще

24 марта в МФЦ города Мончегорска по адресу ул. Комсомольская, 5 открылся Центр цифровых компетенций «МФЦифра». В мероприятии, посвященном этому событию, приняла участие министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина. В своём выступлении министр выразила уверенность в востребованности данного центра у горожан.

«МФЦифра» в Мончегорске – четвёртый центр в нашем регионе. Ранее подобные центры были открыты на базе МФЦ в городе Мурманске и городе Полярном.

Специалисты «МФЦифры» помогут горожанам получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде, оставить жалобу на портале «Наш север», записаться на прививку от COVID-19.

В «МФЦифре» оборудовано три рабочих места, оснащенных необходимой техникой для комфортного получения услуг. Так же на базе центра заработает «Школа цифровой грамотности», где каждый желающий сможет получить дополнительные знания о возможностях цифровых сервисов, социальных сетей и мессенджеров, посетить семинар по повышению финансовой грамотности.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, 26 марта свои двери так же распахнёт центр цифровых компетенций «МФЦифра» в г. Североморске, а до конца текущего года такие центры заработают на базе МФЦ городов Полярные Зори и Заполярный.