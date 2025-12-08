В Мончегорске после реконструкции заработало кобальтовое производство КГМК «Норникель»

Обновленное производство позволит увеличить объём выпуска ценного металла, а также доходы компании и отчисления в региональный бюджет.

«Несмотря на санкции и ограничения, попытку борьбы с нашей экономикой, здорово, что компания продолжает развиваться. Оперативно было налажено производство на временном участке, а в рекордно короткие сроки создано новое современное, экологически чистое. Все это крайне важно для экономики региона и страны. Ведь это вопрос сохранения рабочих мест и налогового потенциала», — подчеркнул Андрей Чибис.

Это единственное предприятие в России, которое выпускает электролитный кобальт высших марок. Его мощность – до 3000 тонн в год металлического кобальта чистотой 99,9%.

Инвестиции компании в проект составили 5,3 млрд рублей. Кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами «Норникеля».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, новая технология отвечает самым современным требованиям гидрометаллургических схем получения электролитного кобальта в мире, в том числе с точки зрения экологии. Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами. Качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК, позволяют использовать его во всех направлениях, где необходим этот металл — аккумуляторы, катализаторы, магниты, аэрокосмическая отрасль.

