Мурманская область. Арктика (16+)08.12.25 10:15

В Мончегорске после реконструкции заработало кобальтовое производство КГМК «Норникель»

Обновленное производство позволит увеличить объём выпуска ценного металла, а также доходы компании и отчисления в региональный бюджет.

«Несмотря на санкции и ограничения, попытку борьбы с нашей экономикой, здорово, что компания продолжает развиваться. Оперативно было налажено производство на временном участке, а в рекордно короткие сроки создано новое современное, экологически чистое. Все это крайне важно для экономики региона и страны. Ведь это вопрос сохранения рабочих мест и налогового потенциала», — подчеркнул Андрей Чибис.

Это единственное предприятие в России, которое выпускает электролитный кобальт высших марок. Его мощность – до 3000 тонн в год металлического кобальта чистотой 99,9%.

Инвестиции компании в проект составили 5,3 млрд рублей. Кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами «Норникеля».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, новая технология отвечает самым современным требованиям гидрометаллургических схем получения электролитного кобальта в мире, в том числе с точки зрения экологии. Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами. Качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК, позволяют использовать его во всех направлениях, где необходим этот металл — аккумуляторы, катализаторы, магниты, аэрокосмическая отрасль.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558251/#&gid=1&pid=13

Комментарии

-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-

