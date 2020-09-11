В Мончегорске появится веревочный парк

Появление нового места отдыха для мончегорцев стало возможным благодаря участию жителей в «Программе поддержки местных инициатив». Веревочный парк будет установлен в районе «Монча» между домами № 14 по проспекту Ленина и № 2 по ул. Морошковая.

Основание для веревочного парка подготовлено - подрядная организация завершила демонтаж старой тротуарной плитки. Сегодня начнутся работы по установке новых бордюров и подготовка к обшивке бетонных бортиков доской лиственницы.

Проектом также предусмотрено озеленение территории. Сегодня там будут высажены девять кустов спиреи.

В ближайшие дни в Мончегорск будет доставлено оборудование веревочного парка, его установка начнётся на следующей неделе.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, реализация проекта осуществляется за счёт средств местного и областного бюджетов, вклада городских предпринимателей и населения.