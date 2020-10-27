В Мончегорске приостановлена эксплуатация аттракционов в центре семейного досуга и отдыха

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка деятельности центра семейного досуга и отдыха в части исполнения требований законодательства о защите прав потребителей, о пожарной безопасности и безопасности эксплуатации аттракционов, соблюдения техники безопасности.

Проведенная проверка аттракционов, размещенных в городском парке Мончегорска, показала, что все имеющееся аттракционы не зарегистрированы, отсутствует их ограждение аттракционов, а также иных опасных зон, исключающих возможность свободного доступа посетителей. На момент проверки отсутствовал ряд необходимым документов, таких как руководство по эксплуатации аттракционов, акт оценки технического состояния аттракционов, свидетельство страхового полиса гражданской ответственности владельца аттракциона, а также заключение специализированной организации по результатам обследования аттракционов.

Помимо этого, на момент проверки перед входом на аттракционы (горки) отсутствовали информационные баннеры с правилами их пользования, а также информационные таблички, содержащие сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которой осуществлена проверка.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес хозяйствующего субъекта центра семейного досуга и отдыха внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

В настоящее время эксплуатация аттракционов приостановлена до устранения выявленных нарушений.