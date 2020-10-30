В Мончегорске приступили к борьбе с гололедицей

Городские улицы и пешеходные зоны подсыпаются песком силами предприятия ММУП «Городское благоустройство». Сейчас сложность в том, что вчерашний дождь и плюсовая температура сменились облачной погодой и температурой со знаком минус. Как следствие – на дорогах образовалась гололедица.

Коммунальные службы с самого утра посыпают дороги песком. Особое внимание – пешеходным зонам и подходам к остановкам общественного транспорта.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, подсыпать дворовую территорию песком – обязанность управляющих организаций.