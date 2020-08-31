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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.20 09:00

В Мончегорске приступили к возведению мемориального комплекса на Аллее памяти

Идея создания Аллеи памяти зародилась несколько лет назад. О пути от идеи до воплощения поведала Лариса Батракова, депутат городского Совета депутатов, руководитель музея «Дети войны»:

- Ещё 7 лет назад инициатива о создании Аллеи памяти принадлежала городской общественной организации «Дети войны». На тот момент администрация города поддержала проект, и началась работа специалистов – так была заложена основа создания памятного места. И вот спустя годы благодаря проекту Музея истории города и поддержке Норникеля в нашем городе совсем скоро появится настоящий мемориальный комплекс. Мне кажется, правильнее будет даже сказать не просто «аллея», а «дорога памяти», по которой поколения за поколениями будут идти и сохранять историю о героическом подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны.

Строительство мемориала в рамках проекта «Павшие ради живых» стало возможным благодаря победе Музея истории города в конкурсе «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский Никель». Мемориальный комплекс на Алее славы будет включать в себя стену памяти с именами погибших в годы Великой Отечественной войны мончегорцев, а также интерактивную антивандальную панель с более полной информацией о мончегорцах - участниках войны.

Реализацией проекта занимался Музей истории города под руководством директора Иванны Сорокиной:

- Наша главная задача состояла в том, чтобы создать проект, который будет интересен всем поколениям. Учитывая опыт работы с молодёжью, мы понимаем, что физический носитель информации не так интересен ребятам, как цифровой формат. Поэтому мемориальный комплекс будет дополнен интерактивной сенсорной панелью, где будет представлена книга памяти о мончегорцах-участниках войны. Отметим, что музей истории города открыт для дополнения информации. Будем надеяться, что проект станет действительно интересным для каждого мончегорца!

О значимости проекта рассказал заместитель генерального директора градообразующего предприятия АО «Кольская ГМК» Максим Иванов:

- Проект «Павшие ради живых» особенно важен для компании, поскольку многие жители Мончегорска, ушедшие на войну в 1941 году, были работниками или членами их семей строящегося на тот момент комбината «Североникель». К сожалению, далеко не все вернулись из боя, отдав свои жизни за победу над врагом и светлое будущее нашей Родины. Поэтому великий долг каждого – сохранить и увековечить память о героях, передавая ее из поколения в поколение. Уверен, что сформировавшийся комплекс станет новой достопримечательностью города металлургов.

О сохранении исторической памяти рассказала председатель Совета ветеранов города Тамара Дементьева:

- Для Совета ветеранов проекты, связанные с историей Великой Отечественной войны, всегда поистине интересны. А больше всего радует, что в Мончегорске жива память о том страшном времени и подвиге наших героев. Воинское захоронение на городском кладбище, памятник Защитникам Заполярья – в нашем городе много мест, где люди могут поклониться воинам, а проект «Павшие ради живых» их объединяет. Вскоре сложится интересный ансамбль из мемориального комплекса и благоустроенной Ленинградской набережной – новое место притяжения для всех поколений мончегорцев.

Напомним, концепция комплекса предусматривает размещение 33 гранитных памятников на постаменте посередине пристраиваемой дугообразной пешеходной дорожки. В центре будет располагаться интерактивная доска, сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска.

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