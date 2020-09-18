В Мончегорске продолжается благоустройство дворовых территорий

Сегодня подрядная организация ООО «Тэсла» приступила к асфальтированию придомовой территории дома № 13 по набережной Климентьева. Как только работы на данном объекте будут завершены, начнётся асфальтирование двора дома № 10 по проспекту Ленина. Сейчас там проводят отсыпку территории щебнем и его трамбовку.

Ремонтные работы в районе дома № 7 по улице Бредова уже завершены. Там подрядная организация ММУП «Городское благоустройство» уже заасфальтировала территорию, сейчас проводятся завершающие штрихи – уборка.

Вместе с тем, есть в городе и другие подрядчики, которые не укладываются в утвержденный график выполнения работ. Так, благоустройство трёх дворовых территорий (улица Царевского, 3а, Строительный проезд, 2 и улица Комсомольсая, 48) находятся в работе у ИП Хотемского С.В. Работы в этих дворах ведутся медленно, зачастую бывают простои – рабочие отсутствуют на объекте по несколько дней, отмечает пресс-секретарь администрации Мончегорска.

Во избежание срывов сроков окончания работ, администрация города Мончегорска держит ситуацию по благоустройству дворовых территорий на постоянном контроле.