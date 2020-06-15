В Мончегорске продолжается благоустройство придомовых территорий

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на придомовой территории по ул. Комарова, 15 продолжаются работы по благоустройству.

В настоящее время подрядная организация уже выполнила все подготовительные работы в данном дворе: установили 56 метров газонных ограждений и 65 метров бортового камня. Кроме того, подготовили придомовую территорию к асфальтированию. В ближайшие дни приступят к укладке 685 квадратных метров асфальта, сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска.