В Мончегорске продолжается капитальный ремонт школы

В Мурманской области в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается капитальный ремонт объектов образования. Так, преодолел экватор работы по преображению школа №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского в Мончегорске. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Перед подрядчиком стоит задача заменить инженерные сети, а также обновить внутренние помещения, фасад и кровлю. Объём работ большой, учитывая, что школа рассчитана на 800 человек, и выполнить его за три-четыре месяца нереально, поэтому условия контракта изначально предполагали увеличенные сроки. Строители уже демонтировали старую отделку, коммуникации и оборудование, выстроили новые внутренние перегородки, залили полы и установили новые двери. Сейчас работы перевалили за экватор и активно продолжаются», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В частности, идёт монтаж утеплителя и керамогранита на вентилируемом фасаде. Также будет установлена архитектурно-художественная подсветка. Кипит работ и внутри здания: подрядчик прокладывает новые инженерные сети, устанавливает радиаторы отопления, монтирует потолки. В кабинетах второго и третьего этажей уже красят стены. В рекреациях и коридорах школы кладут напольную плитку.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в 2025 году капитально отремонтированы 10 объектов образования в Мурманске, Териберке, Верхнетуломском, Кировске, Видяево, Заполярном, Высоком и Протоках. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» были капитально отремонтированы 23 школы, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554310/#&gid=1&pid=3