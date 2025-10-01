Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.25 17:30

В Мончегорске продолжается капитальный ремонт школы

В Мурманской области в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается капитальный ремонт объектов образования. Так, преодолел экватор работы по преображению школа №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского в Мончегорске. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Перед подрядчиком стоит задача заменить инженерные сети, а также обновить внутренние помещения, фасад и кровлю. Объём работ большой, учитывая, что школа рассчитана на 800 человек, и выполнить его за три-четыре месяца нереально, поэтому условия контракта изначально предполагали увеличенные сроки. Строители уже демонтировали старую отделку, коммуникации и оборудование, выстроили новые внутренние перегородки, залили полы и установили новые двери. Сейчас работы перевалили за экватор и активно продолжаются», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В частности, идёт монтаж утеплителя и керамогранита на вентилируемом фасаде. Также будет установлена архитектурно-художественная подсветка. Кипит работ и внутри здания: подрядчик прокладывает новые инженерные сети, устанавливает радиаторы отопления, монтирует потолки. В кабинетах второго и третьего этажей уже красят стены. В рекреациях и коридорах школы кладут напольную плитку.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в 2025 году капитально отремонтированы 10 объектов образования в Мурманске, Териберке, Верхнетуломском, Кировске, Видяево, Заполярном, Высоком и Протоках. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» были капитально отремонтированы 23 школы, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554310/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Актер». Художественный сериал, 3 серия (16+)22:55Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Северяне могут проверить свою финансовую грамотность на Всероссийском онлайн-зачёте-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,23 рубля, доллар просел на 1,11 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота сообщили о старте отопительного сезона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»