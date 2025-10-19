В Мончегорске продолжается капитальный ремонт школы №5

На этой неделе объект осмотрели глава города Мончегорск Андрей Рудаков, заместители генерального директора Кольской ГМК Сергей Уткин и Максим Иванов.

Как отмечает администрация города Мончегорска, капитальный ремонт в учебном заведении приближается к финишной черте. Отопление в школе уже подключено, продолжается работа художников. Школа наполняется яркими элементами, которые точно никого не оставят равнодушными.

Напомним, преображение стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Модернизация школьной системы образования», реализации стратегического плана «На Севере – жить!», а также при финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с правительством Мурманской области.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532452/#&gid=1&pid=1