В Мончегорске продолжается капитальный ремонт школы №5 имени Семёнова-Тян-Шанского
Еженедельно глава города Мончегорска Андрей Рудаков совместно с представителями администрации, управления образования, депутатом Мурманской областной Думы Максимом Ивановым и прокурором Мончегорска Денисом Джулаевым осматривает объект в рамках мониторинга.
Напомним, преображение учебного заведения стало возможным благодаря федеральной программе «Модернизация школьной системы образования», реализации стратегического плана «На Севере – жить!», а также при финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с Правительством Мурманской области.
Школа наполняется новыми красками, благоустраивается уличная территория учебного заведения, ведётся подготовка к подключению отопления, сообщает администрация муниципалитета.
Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532191/#&gid=1&pid=1