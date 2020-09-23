Пассажиры старше 60 лет смогут оформить билеты в купе со скидкой 40%Правительство РФ утвердило новые правила судоходства по Северному морскому пути
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)23.09.20 16:30

В Мончегорске продолжается реализация социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей»

Сразу несколько проектов-победителей конкурса Кольской горно-металлургической компании продолжают реализовываться в Мончегорске этой осенью. Напомним, что конкурс социальных проектов проводится компанией «Норникель» в регионах присутствия и призван поддерживать общественно полезные инициативы.

Одним из победителей стал молодежный центр «PROМончегорск». Подготовка к открытию идет полным ходом – сейчас в здании завершается ремонт. Кроме того, на этой неделе подведут итоги онлайн мастер-класса по векторной иллюстрации, а лучшие работы будут опубликованы в группе медиацентра «ВКонтакте».

Второй проект «Чистая тундра» с 22 по 26 сентября продолжает марафон заданий. Участников ждут увлекательные мастер-классы, стратегические игры и квизы. Завершится марафон мероприятием «Эко-прорыв года», на котором подведут итоги и наградят победителей. Напомним, что «Чистая тундра» призвана научить школьников 7-х и 8-х  классов мончегорских образовательных учреждений более береженому обращению с природой и основам экологичного образа жизни.

В рамках реализуемого в музее истории города проекта «Павшие ради живых», будет создан мемориальный комплекс. На стене памяти будут представлены имена мончегорцев, призванных в 1941-1945 годы и погибших на полях сражений. Мемориал будет включать и интерактивную сенсорную антивандальную панель для размещения более полной информации о мончегорцах – участниках войны. Такую панель планируется установить уже на этой неделе.

Как сообщает региональное Министерство культуры,  на сайте городского музея также появится видеоэкскурсия по местам сражений на Мурманском направлении, созданная на основе снятых во время поездки проектной группы к хребту Муста-Тунтури материалов. Кроме того, продолжатся работы по формированию мультимедийных сведений о мончегорских участниках Великой Отечественной войны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 3 серия (16+)22:55Городские хроники (6+)23:15«Уголок потребителя: О шубах Новоторжской ярмарки». Тематическая программа (0+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики Мурманской области продолжают снижать цены на бензин, а на АЗС их держат на прежнем уровне-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 8 копеек, евро потеряло 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Областная Дума приняла закон о внесении изменений в Устав Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика