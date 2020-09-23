В Мончегорске продолжается реализация социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей»

Сразу несколько проектов-победителей конкурса Кольской горно-металлургической компании продолжают реализовываться в Мончегорске этой осенью. Напомним, что конкурс социальных проектов проводится компанией «Норникель» в регионах присутствия и призван поддерживать общественно полезные инициативы.

Одним из победителей стал молодежный центр «PROМончегорск». Подготовка к открытию идет полным ходом – сейчас в здании завершается ремонт. Кроме того, на этой неделе подведут итоги онлайн мастер-класса по векторной иллюстрации, а лучшие работы будут опубликованы в группе медиацентра «ВКонтакте».

Второй проект «Чистая тундра» с 22 по 26 сентября продолжает марафон заданий. Участников ждут увлекательные мастер-классы, стратегические игры и квизы. Завершится марафон мероприятием «Эко-прорыв года», на котором подведут итоги и наградят победителей. Напомним, что «Чистая тундра» призвана научить школьников 7-х и 8-х классов мончегорских образовательных учреждений более береженому обращению с природой и основам экологичного образа жизни.

В рамках реализуемого в музее истории города проекта «Павшие ради живых», будет создан мемориальный комплекс. На стене памяти будут представлены имена мончегорцев, призванных в 1941-1945 годы и погибших на полях сражений. Мемориал будет включать и интерактивную сенсорную антивандальную панель для размещения более полной информации о мончегорцах – участниках войны. Такую панель планируется установить уже на этой неделе.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на сайте городского музея также появится видеоэкскурсия по местам сражений на Мурманском направлении, созданная на основе снятых во время поездки проектной группы к хребту Муста-Тунтури материалов. Кроме того, продолжатся работы по формированию мультимедийных сведений о мончегорских участниках Великой Отечественной войны.