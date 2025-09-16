В Мончегорске продолжается ремонт школы №5

Ход капитального ремонта в школе №5 на постоянном контроле. Глава города Мончегорска Андрей Рудаков совместно с представителями администрации, управления образования и прокурором Мончегорска Денисом Джулаевым осмотрели объект в рамках еженедельного мониторинга. К осмотру также присоединился Сергей Красавин, который в рамках программы «Герои Севера» проходит стажировку в городской администрации.

Напомним, преображение учебного заведения стало возможным благодаря федеральной программе «Модернизация школьной системы образования», реализации стратегического плана «На Севере – жить!», а также при финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с правительством Мурманской области.

Как отмечают члены комиссии, в настоящее время двери установлены на 90%, в ближайшее время установят поручни на лестничных маршах. Строители уже установили подсветку на фасадах, а сам фасад утеплён на 85%. Напольная плитка в помещениях уже уложена, предстоит уложить линолеум. Продолжается работа художников.

