В Мончегорске продолжается трудоустройство несовершеннолетних в рамках реализации проекта «Работа рядом»

В рамках проекта «Работа рядом» специалисты Мончегорского кадрового центра предоставляют широкий спектр услуг подросткам: проводят профессиональную ориентацию; оказывают помощь в подаче заявления на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений (ЕЦП) «Работа России»; содействуют в поиске подходящей работы; консультируют по вопросам трудового законодательства.

Как сообщает vk.com/wall, с начала года на временные работы трудоустроены более 680 несовершеннолетних граждан муниципалитета.

Подростки благоустраивают общественные территории, работают делопроизводителями и курьерами, наводят порядки в школах. Всё делают ответственно и качественно.

По итогам работы все участники временных работ получают не только первый профессиональный опыт и заработную плату, но и дополнительный бонус в виде финансовой поддержки от Мончегорского кадрового центра.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/529237/#&gid=1&pid=1