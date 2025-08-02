В Мончегорске продолжаются ремонтные работы в дошкольных учреждениях

На прошедшей неделе ход работ по обновлению дошкольных учреждений осмотрел глава города Андрей Рудаков, председатель Совета депутатов Ольга Островецкая и представители администрации Мончегорска.

В детских садах города металлургов обновляются и создаются новые пространства, а также идёт текущий ремонт. Андрей Рудаков отметил, что благодаря реализации стратегического плана «На Севере жить», а также поддержке Кольской ГМК и компании «Норникель» для детей удаётся значительно улучшить условия в дошкольных учреждениях для юных северян.

Например, в детском саду №2 идёт масштабирование успешного проекта Центра детской нейрокоррекции «Развитие+», который стал победителем в грантовом конкурсе эндаумент фонда «Кольский». А также в рамках программы «Мир новых возможностей» на базе учреждения готовится к открытию мастерская инженерных дел «Код да Винтик».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/529427/#&gid=1&pid=6