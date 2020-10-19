В Мончегорске продолжаются систематические рейды на транспорте

Администрация города металлургов и МКУ «ГО и ЧС» при содействии отдела ГИБДД проверяют мончегорских перевозчиков на предмет соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

В рамках совместного рейда проверяют соблюдение масочного режима мончегорцами, а также наличие средств индивидуальной защиты у перевозчиков. Также рейды осуществляет отдел полиции.

За прошедшие три дня в Мончегорске выявлены 8 нарушителей, в отношении которых возбуждено административное производство.

Администрация города в очередной раз напоминает северянам о необходимости строгого соблюдения ограничительных мер в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции. Запрещается находиться без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, торговых залах и общественных местах.

Всем ИП и юридическим лицам, предоставляющим общественные услуги, необходимо ответственно соблюдать меры, направленные против COVID-19.