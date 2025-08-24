В Мончегорске прошёл фестиваль северной культуры «Имандра»

По словам организаторов, особое внимание в этом году у посетителей вызывает исторический лекторий, где эксперты делились знаниями об истории, быте и традициях жителей северных территорий.

Одно из масштабных мероприятий в событийном календаре Кольского Заполярья посетил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который ознакомился с разнообразными площадками фестиваля, пообщался с организаторами, мастерами и гостями.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, «Имандра» – это уникальный проект, который уже стал визитной карточкой Мончегорска. Здесь сочетаются история и современность, традиционные ремесла и креативные индустрии. Интерес к истории и культуре Арктики огромен, а тема этнотуризма и культурного наследия имеет серьезный экономический потенциал для развития территорий», – подчеркнул губернатор.

В ходе визита Андрей Чибис осмотрел ярмарку мастеров, где более 70 ремесленников, в том числе представители креативного кластера «АртАрктика», представили авторские изделия.

Фестиваль двухдневный, он проходил 23 и 24 августа.

Кроме того, на площадке представили чертог (большое, богатое помещение, палата. – Ред.) старейшины «Гостимира», где участников фестиваля погружали в мир древних сказаний и легенд через иммерсивные представления. Участники фестиваля наблюдали за боевыми играми и турнирами, которые проходили на ристалище – площади для состязаний.

Также для посетителей работала главная сцена с музыкальной программой, интерактивные площадки, где каждый мог испытать свою меткость во время стрельбы из лука или метания копья, а также мастер-классы по работе с камнем, берестой, металлом и другими материалами.

