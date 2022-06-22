В Мончегорске прошёл завершающий модуль гастро-трека для рестораторов

С 16 по 18 июня прошёл завершающий модуль гастро-трека для рестораторов Мончегорска – лаборатория «Гастрономической карты России». С 2022 года в Мончегорске реализуется план мероприятий по росту туристического потока, включающий работы по развитию туристического сектора и созданию туристического кластера региона. В мае был запущен аудит гастрономических точек города, с которого стартовала разработка фестивального меню города, а также блюд арктической кухни для всех сегментов туристической инфраструктуры.

Проект является родоначальником системы сертификации гастротуризма в России, повышает статус региональной кухни и привлекательности региона в федеральном масштабе.

Мероприятие прошло под руководством Екатерины Шаповаловой – бессменного методиста и руководителя проекта, которая выбрала лучших участников в гастрономическую карту.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в лаборатории приняли участие: «Purpur coffee», основатель Алена Домничева; кафе «Металлург», шеф-повар Дмитрий Кудимов и управляющий Сергей Коновалов; ресторан «ИСМО», основатели Олег и Наталья Мазия; «Пицца Фабрика Мончегорск», владелец Леонид Бондарев; санаторий-профилакторий «Кольский», управляющий Виктория Мурашкина; Мобильный проект Steel Felger.

В Мончегорске проект реализуется в рамках фестивальной программы зонтичного бренда Imandra Fest, куда входят ГАРАЖАНЕ, Imandra Viking Fest. Организатор лаборатории: АНО «Агентство развития Мончегорска», при информационной поддержке комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/