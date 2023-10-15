В Мончегорске прошла командная военно-тактическая игра «Лазертаг Кубок «Первых»

Заместитель председателя Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Оксана Пухова 14 октября открыла игру и пожелала участникам хорошего настроения, удачи и стремления к Победе.

По итогам игры: 3-е место у команды МБОУ СОШ №8 г.Мончегорск; 2-е место у команды школы №5 им. Семёнова-Тян-Шанского г.Мончегорск, а 1-е место заняли ребята из школы №10 им. Б.Ф. Сафонова.

Ребята получили грамоты, подарки, а также памятные сувениры от организаторов игры «Движение Первых» и отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска.

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C§ion=search&z=photo-222802096_457239282%2Fwall-222802096_72