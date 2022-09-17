В Мончегорске прошла межрегиональная встреча специалистов социальной сферы

В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между комплексными центрами социального обслуживания населения, Мончегорск посетили специалисты из Республики Карелия.

В деловую программу визита делегации вошел комплекс мероприятий, нацеленный на обмен опытом работы с инвалидами трудоспособного возраста, а также реализацию принципов непрерывности и преемственности социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Гости города металлургов совместно с командой Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения и получателей услуг приняли участие в турнире и презентации новых спортивных игр. Они были приобретены Мончегорским центром в рамках реализации проекта «Спортивно-адаптивная площадка «PV&S: ПараВоркаут и спорт».

В завершении визита делегация из Республики Карелия посетили структурные подразделения центра, приняли участие в мастер-классе в студии «Глиняная игрушка» и культурной программе, посвященной 85-летию города Мончегорска.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, следующая межрегиональная встреча, тематикой которой станет социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья, запланирована на октябрь.

Фото: https://gov-murman.ru