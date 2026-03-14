В Мончегорске прошли командно-штабные учения

С 11 по 12 марта в Мончегорске проходили командно-штабные учения, в которых были задействованы органы управления, силы и средства Мончегорского звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе учений в администрации Мончегорска прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где были поставлены задачи и определены мероприятия для их выполнения.

На учениях был осуществлен смотр сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации, отработаны практические действия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, а также действия по защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров.

Все силы звена показали готовность к действиям.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/539041/#&gid=1&pid=3