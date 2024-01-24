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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 14:30

В Мончегорске прошло первенство Мурманской области по дзюдо

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка» Мончегорска 20 и 21 января провели первенство Мурманской области по дзюдо.

В соревнованиях принимали участие порядка 180 спортсменов из разных муниципалитетов региона. На татами вышли юноши и девушки до 15 лет, юниоры и юниорки до 23 лет.

В возрастной категории до 15 лет, каждый в своей весовой категории, лучшими стали Милана Лысенко, Ксения Мартынова, Полина Касаева, Полина Кукушко, Полина Полиэктова, Александра Ефременкова, Василиса Шабалина, Екатерина Колодкина, Сергей Иванов, Артём Шатный, Артём Студенников, Мухаммедали Бабаев, Евгений Женихов, Александр Крепель, Егор Кожин, Дмитрий Пархомюк и Владимир Степанов.

В возрастной категории до 23 лет, каждый в своей весовой категории, победу одержали Анфиса Чернова, Алёна Миронова, Мирзакерим Керимов, Юрий Лисой, Александр Маслов, Максим Трифанов, Александр Борецкий и Олег Севрюгин.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, соревнования являлись отборочными к первенствам Северо-Западного федерального округа, которые состоятся с 1 по 4 марта в Сыктывкаре для спортсменов в возрасте до 23 лет и с 21 по 23 марта в Череповце для дзюдоистов в возрасте до 15 лет.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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