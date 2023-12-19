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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.23 16:00

В Мончегорске провели первенство Мурманской области по лыжным гонкам

На лыжном стадионе спортивной школы Мончегорска завершилось первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования проходили 16 и 17 декабря. Соревновались порядка 150 лыжников в возрасте 15-16 лет, 14 лет и моложе в классическом и свободном стилях.

По завершению соревнований победителями в классическом стиле стали Иван Канунников, Владелина Архипова, Владислав Шабалин, Василиса Лозовская. На втором месте Дмитрий Дегтярёв, Анна Гудкова, Иван Пеньевской, Светлана Кузьменко. На третьем месте Захар Трушнин, Станислава Чернова, Ярослав Панченко, Елизавета Серкова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в свободном стиле лучший результат показали Иван Канунников, Владелина Архипова, Александр Акентьев, Василиса Лозовская. Серебро завоевали Дмитрий Дегтярёв, Станислава Чернова, Андрей Малетин, Светлана Кузьменко. С бронзой ушли Александр Зуев, Алиса Тетенькина, Владислав Шабалин, Елизавета Серкова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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