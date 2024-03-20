В Мончегорске пройдёт мастер-класс по использованию нейросетей

В «Доме волонтёров» Мончегорска состоится мастер-класс «Практическое применение нейросетей. Создание контента».

Занятие будет полезно начинающим и действующим предпринимателям, а также северянам, интересующимся вопросами применения технологии и желающим построить на ней собственный бизнес.

Мастер-класс стартует 13 апреля в 12.00 по адресу: г. Мончегорск, ул. Набережная Клементьева, 27/2 (очно, без возможности подключения к трансляции).

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Мастер-класс организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru