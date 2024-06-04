15 июня в Мончегорске пройдёт мастер-класс по предметной фотосъёмке «Контент с нуля. Базовые навыки для создания продающего фото-контента».

Старт в 12.00 в «Доме волонтёров». Мероприятие будет полезно всем, кто занимается продажей и рекламой товаров онлайн, а также начинающим фотографам.

Участникам расскажут о теоретических основах фотографии, создании «продающих» снимков без больших затрат, как подготовиться к съемке и обработать фото после неё, что важно учесть при продажах на маркетплейсах и онлайн-платформах.

Для участия достаточно иметь базовые навыки и любой смартфон с камерой или фотоаппарат. Регистрация по ссылке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, мастер-класс пройдёт по адресу: Мончегорск, наб. Клементьева, 27/2 (очно, без возможности подключения к трансляции).

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru