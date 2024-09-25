В Мончегорске пройдут соревнования по северной ходьбе «Imandra Go»

В Мончегорске на территории городского парка имени С.Е. Бровцева в рамках Всероссийского дня ходьбы пройдёт физкультурное мероприятие по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» «Imandra Go».

«Imandra Go» — региональное соревнование по скандинавской или северной ходьбе для жителей Мурманской области и гостей из других регионов.

5 октября участники старше 18 лет смогут пройти любительскую трассу 1 км и соревноваться на уровень ПРО на 5 км с судейством.

Программа мероприятия:

12.30 – церемония открытия;

13.00 – масс-старт на дистанции 1 км;

13.30 – старт на короткой дистанции, мужчины;

13.35 – старт на короткой дистанции, женщины;

15.00 – старт эстафеты (при наличии трёх и более команд);

16.20 – церемония награждения.

Регистрация и участие бесплатны. Приём заявок до 2 октября.

Как сообщает региональное Министерство спорта, мероприятие проводится в целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения Мурманской области, которая предполагает привлечение населения региона всех возрастных категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом; продвижение принципов и ценностей олимпизма; популяризация ходьбы, как наиболее доступного вида двигательной активности, включая северную ходьбу; совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы, в том числе направленных на формирование в обществе положительного образа многодетной семьи служат главными задачами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/